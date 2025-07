Décès de Muhammadu Buhari : le Président Bassirou Diomaye Faye rend hommage à un acteur marquant de la vie politique nigériane et africaine.

Le Président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa profonde tristesse, à la suite du décès de l’ancien Président de la République fédérale du Nigéria, Muhammadu Buhari, survenu ce dimanche.



Dans un message publié sur sa page Facebook, le chef de l'Etat a adressé ses condoléances émues au Président Bola Ahmed Tinubu, à la famille du défunt et au peuple frère du Nigeria.



"J’ai appris la triste nouvelle du décès du Président Muhammadu Buhari.

Le Sénégal salue la mémoire d’un acteur marquant de la vie politique nigériane et africaine.

J’adresse mes condoléances émues au Président Bola Ahmed Tinubu, à la famille du défunt et au peuple frère du Nigeria. Paix à son âme".