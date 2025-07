Tennis : Sinner prend sa revanche sur Alcaraz et gagne son premier titre à Wimbledon

Le N.1 mondial Jannik Sinner a battu dimanche son grand rival, le double tenant du titre Carlos Alcaraz (2e), pour gagner à 23 ans son premier titre à Wimbledon et son quatrième en Grand Chelem.



Un peu plus d'un mois après la finale épique de Roland-Garros, remportée en cinq sets par Alcaraz après avoir sauvé trois balles de match, l'Italien s'est cette fois imposé en quatre manches, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, contre l'Espagnol de 22 ans, qu'il a dominé pour la première fois depuis octobre 2023.



Lauréat de l'Open d'Australie en janvier, Sinner a remporté sur le gazon londonien son deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison et pris sa revanche sur Alcaraz, qui avait réussi in extremis à défendre son titre à Paris après avoir sauvé trois balles de match.



Premier vainqueur italien à Wimbledon, hommes et femmes confondus, il a au passage brisé la longue invincibilité d'Alcaraz, qui restait sur 24 victoires depuis le mois d'avril, la plus longue série victorieuse de sa carrière.



Le succès de Sinner à Wimbledon est son deuxième sur gazon, après son titre à l'ATP 500 de Halle (Allemagne) en 2024, et son premier depuis son retour de suspension début mai.



Contrôlé positif à un anabolisant en mars 2024, le N.1 mondial avait négocié avec l'Agence mondiale antidopage (AMA) un bannissement du circuit pour trois mois, au vu du caractère reconnu comme accidentel de sa contamination.



Battu par Alcaraz en finale du Masters 1000 de Rome pour son tournoi de reprise, Sinner s'était ensuite incliné au deuxième tour à Halle, son seul galop d'essai sur gazon avant Wimbledon.

La même semaine, Alcaraz remportait le titre au Queen's.



Sinner n'est désormais plus mené que huit victoires à cinq dans ses duels avec son cadet.



Les deux joueurs se sont partagé tous les titres du Grand Chelem depuis l'Open d'Australie remporté par Jannik Sinner en janvier 2024.