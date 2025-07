Cameroun : Paul Biya officiellement candidat à sa propre succession

In extenso la déclaration.



Assurer la Sécurité et le bien-être des filles et des fils de Notre Cher et beau pays est la mission sacrée à laquelle je consacre mon temps et mon énergie, depuis mon accession à la Magistrature suprême.

Les résultats sont là. Visibles. Appréciables.



Merci pour le soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter à cet égard.

Beaucoup reste cependant à faire. Du fait d'un environnement international de plus en plus contraignant, les défis auxquels nous sommes confrontés se font plus aigus.



Face à une telle situation je ne saurais me dérober à la mission qui est la mienne.

J'ai donc décidé de répondre favorablement aux appels pressants qui montent des dix Régions de notre pays et de la diaspora.



Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025.

Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés.



La situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mes priorités. Ensemble, il n'est pas de défis que nous ne puissions surmonter.



Le meilleur reste à venir.