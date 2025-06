​Blocage de la revalorisation statutaire des greffiers : le Sytjust dénonce "une fraude administrative"

« Une substitution illégale de décret par des textes frauduleux bloque la revalorisation statutaire des greffiers ». C’est du moins ce qu’a déclaré Me Aya Boun Malick Diop, Secrétaire général du Sytjust (Syndicat des Travailleurs de la Justice). Me Diop parle d’"un sabotage institutionnel inadmissible".



«Ce qui se passe depuis 2018 dans le dossier des greffiers et des assistants de greffe et de parquet est une fraude administrative. Deux décrets validés en Conseil des ministres ont été remplacés en catimini, signés à l'insu du président, et introduisant des conditions non prévues. Depuis, malgré les tentatives de correction, un groupe de juristes de la fonction publique bloque tout avec des avis juridiques sans aucune base légale », a martelé Me Diop.



Selon l'avocat, il s'agit d'une trahison de la parole de l'État, un sabotage institutionnel inadmissible. « Le président de la République, garant des institutions, ne saurait rester silencieux. Ce que réclame le Sytjust, c'est le respect d'une décision gouvernementale, rien de plus. Le temps est venu de réparer cette injustice par loyauté républicaine et par respect de l’État de droit », a-t-il précisé au micro d’iRadio.