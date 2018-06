​Bourse : Pierre Goudiaby Atépa reconduit dans ses fonctions de Pca de la BRVM et du DC/BR

L’architecte Pierre Goudiaby Atepa a été reconduit dans ses fonctions de Président des Conseils d’administration (Pca) de la BRVM (Bourse régionale des valeurs mobilières) et de la Banque de Règlement (DC/BR) de l’UEMOA. L’annonce a été faire en marge des Assemblées Générales Ordinaires des deux entités tenues mardi 19 juin à Dakar.



«A l’issue de ces assemblées Générales Ordinaires, les premières réunions des nouveaux Conseils d’Administration de la BRVM et du DC/BR se sont tenues et les membres des Conseils ont reconduit à l’unanimité dans ses fonctions, Monsieur Pierre Atépa GOUDIABY en qualité de Président des deux Conseils pour un mandat de trois (3) ans », peut-on lire dans un communiqué.



Il aura la charge de superviser l’exécution des plans stratégiques 2018-2020 des deux structures centrales du Marché Financier Régional, « Architecte du développement, Atépa est l'une des cent (100) personnalités les plus influentes du continent africain et s’intéresse particulièrement à la jeunesse africaine. Pierre Atépa GOUDIABY assure les fonctions de Président des Conseils d’Administration de la BRVM et du DC/BR depuis le 25 juin 2015 », renseigne la même source.