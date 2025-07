Financement : l’État du Sénégal lève 364 milliards FCFA lors de son deuxième appel public à l’épargne de 2025

L'État du Sénégal a clôturé avec succès son deuxième appel public à l'épargne de l'année. Initialement lancée le 19 juin 2025, l'opération a été clôturée le 08 juillet 2025, selon un communiqué du ministère des Finances et du Budget (MFB).



Cette opération, structurée en relation avec CGF bourse en qualité de chef de file et Société générale Sénégal comme co-chef de file, s'inscrit dans une dynamique de diversification des sources de financement budgétaire, de consolidation des financements domestiques, de gestion active de la dette publique et d'approfondissement du marché intérieur.



Placée sous le sceau de la citoyenneté économique, cette opération a connu un vif succès tant sur le marché domestique qu'auprès des investisseurs sous-régionaux. En effet, le MFB précise qu’au terme de la période de souscription, le « montant définitivement retenu s'élève à 364 milliards FCFA pour un objectif initial de 300 milliards, soit un taux de couverture global de 121,3% ».



« Cette forte mobilisation des épargnants illustre la confiance renouvelée des citoyens, dans les perspectives économiques du pays, ainsi que leur volonté de contribuer directement à l'effort national de développement », souligne le communiqué.



Dans un contexte économique exigeant, cette série de levées de ressources renforce la crédibilité de la signature de l'État du Sénégal, qui continue d'attirer la confiance des investisseurs institutionnels.



En outre, l'opération permet d'appuyer les efforts du Gouvernement pour le redressement des finances publiques et la relance de l'économie, d'optimiser le profil du service de la dette et de soutenir la liquidité du système bancaire qui dispose de titres admissibles au refinancement.