Commerce Extérieur du Sénégal : une hausse des exportations et une diminution des importations en mai 2025

Le mois de mai 2025 a été marqué par une activité contrastée pour le commerce extérieur du Sénégal. Selon les dernières informations du bulletin mensuel des statistiques de l' Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) , les exportations ont connu une hausse de 74,1% comparées au mois de mai 2024. Cependant, elle a enregistré une légère baisse mensuelle, affichant une progression significative sur un an. Les importations, quant à elles, ont enregistré une diminution notable par rapport au mois précédent.En mai 2025, les exportations du Sénégal se sont établies à 469,7 milliards de FCFA, enregistrant un léger recul de 0,05% par rapport aux 469,9 milliards de FCFA du mois d'avril. Cette faible diminution est principalement attribuée à la baisse des achats à l’extérieur d’huiles brutes de pétrole (73,2 milliards de FCFA contre 158,8 milliards en avril), de poissons frais de mer (19,9 milliards de FCFA contre 28,8 milliards) et de zirconium (4,4 milliards de FCFA contre 6,4 milliards).Cependant, cette tendance baissière a été atténuée par la hausse des exportations de produits pétroliers raffinés (102,1 milliards de FCFA en mai contre 69,7 milliards en avril), d’acide phosphorique (25,0 milliards de FCFA contre 8,8 milliards) et d’or non monétaire (65,2 milliards de FCFA contre 51,5 milliards).Comparées à mai 2024, les exportations affichent une progression remarquable de 74,1%. Le cumul sur les cinq premiers mois de 2025 atteint 2 325,7 milliards de FCFA, contre 1 413,8 milliards pour la même période en 2024, soit un bond de 64,5%.Les principaux produits exportés en mai 2025 sont les produits pétroliers raffinés (102,1 milliards de FCFA), les huiles brutes de pétrole (73,2 milliards), l’or non monétaire (65,2 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (25,0 milliards de FCFA) et les poissons frais de mer (19,9 milliards de FCFA).Les importations du Sénégal se sont évaluées à 557,4 milliards de FCFA en mai 2025, contre 619,7 milliards de FCFA le mois précédent, marquant une diminution de 10,1%. Cette situation s’explique par la baisse des ventes à l’extérieur de riz (35,6 milliards de FCFA en mai contre 56,8 milliards en avril), de produits pétroliers raffinés (119,9 milliards de FCFA contre 136,8 milliards), des autres véhicules terrestres (7,4 milliards de FCFA contre 23,4 milliards) et de blé (12,5 milliards de FCFA contre 22,1 milliards).Néanmoins, l’augmentation des importations de maïs (11,2 milliards de FCFA en mai contre 3,9 milliards en avril), des pierres céramiques et verres (10,6 milliards de FCFA contre 3,4 milliards) et de produits chimiques organiques et inorganiques (12,0 milliards de FCFA contre 7,8 milliards) a partiellement atténué cette baisse.Comparées à mai 2024, les importations chutent de 8,6%. Leur cumul sur les cinq premiers mois de 2025 s’établit à 3 023,8 milliards de FCFA, contre 2 874,5 milliards de FCFA pour la même période en 2024, soit un accroissement de 5,2%. Les principaux produits importés en mai 2025 sont les produits pétroliers raffinés (119,9 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (48,6 milliards de FCFA), les huiles brutes de pétrole (44,5 milliards de FCFA) et le riz (35,6 milliards de FCFA).En ce qui concerne les partenaires commerciaux, il y a une diversification des échanges. Les principaux clients du Sénégal durant le mois de mai 2025 pour les exportations sont le Mali (18,6%), l’Inde (12,2%), la Suisse (9,4%), l’Italie (8,4%) et les Pays-Bas (7,7%).Pour les importations, les principaux fournisseurs du Sénégal en mai 2025 sont la République Populaire de Chine (12,3%), la France (8,7%), le Nigéria (8,1%) et la Russie (8,0%).