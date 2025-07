La Somalie dénonce la saisie par le Puntland d'un bateau transportant du matériel militaire

La Somalie a dénoncé mercredi 23 juillet la saisie par le Puntland d'un bateau transportant du matériel militaire en provenance de Turquie et exigé sa libération « immédiate » par l'État semi-autonome qui se justifie en affirmant que le navire menace sa sécurité.



Région aride du nord-est de la Somalie, riche en pétrole et ancienne place forte de la piraterie somalienne, le Puntland a déclaré son autonomie en 1998 et entretient des relations historiquement tendues avec Mogadiscio.



Le navire Sea World, battant pavillon des Comores, a été saisi le 19 juillet près de la ville côtière de Bareeda située sur le golfe d'Aden, selon la police locale au Puntland. Les autorités du Puntland affirment que le navire se dirigeait vers une ligne de front où ses forces combattent l'État islamique.



Le gouvernement somalien assure au contraire que le bateau se rendait au port somalien de Mogadiscio depuis la Turquie avec une cargaison militaire destinée au centre d'entraînement Turksom, importante base militaire turque, où l'armée somalienne et la police sont aussi formées.