Sénégal : le FMI annonce une nouvelle mission en fin août à Dakar pour discuter des « chiffres erronés » de la dette

Le Fonds Monétaire International (FMI) maintient un engagement étroit avec le Sénégal alors que le pays est confronté à une crise financière majeure, exacerbée par la découverte de données économiques erronées et une dette publique sous-déclarée. Julie Kozack, directrice de la communication du FMI, a récemment détaillé l'état des discussions et les prochaines étapes pour aider le Sénégal à surmonter cette épreuve. Elle a annoncé une mission du Fmi à Dakar en fin d'août.



Mme Kozack a confirmé une rencontre cruciale le 9 juillet 2025 à Washington D.C. entre Gita Gopinath, première directrice générale adjointe du FMI, et le président Diomaye Faye. Lors de cette réunion, Mme Gopinath a réaffirmé le soutien continu du FMI, tandis que le président Diomaye a souligné l'engagement de son gouvernement en faveur de la transparence et des réformes.



Pour faire avancer les discussions, une mission du personnel du FMI est provisoirement prévue à Dakar fin août, a-t-elle avancé. Cette mission aura pour objectif de discuter des mesures nécessaires pour présenter le dossier des données erronées au Conseil d'administration du FMI. Elle servira également de plateforme pour entamer les discussions sur les contours d'un nouveau programme de soutien pour le Sénégal.



Le FMI collabore activement avec les autorités sénégalaises pour élaborer des actions correctives visant à résoudre les causes profondes des erreurs de déclaration et à renforcer les capacités du pays .



Selon Mme Kozack, le FMI a reçu un inventaire préliminaire de la dette préparé par Forvis Mazars, dont l'évaluation initiale est globalement conforme aux attentes du Fonds. Cet audit est essentiel pour réconcilier les données financières du Sénégal.



"Les services du FMI examinent actuellement ce rapport et toutes les informations en détail. L'évaluation préliminaire du rapport est globalement conforme aux attentes, et la validation finale est en cours. Je m'arrêterai là sur le Sénégal. Voilà pour l'instant", a conclu Julie Kozack.



Pour rappel, le FMI a estimé la dette cachée du Sénégal à 11,3 milliards de dollars, soit plus de 6 milliards de F Cfa fin 2023, incluant les dettes des entreprises publiques.