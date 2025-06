​Bradage foncier à Dagana : le PASTEF de la Commune de Mbane alerte et conteste les propos du maire

Le PASTEF de la commune de Mbane, située au nord-ouest du Sénégal dans le département de Dagana, n’est pas d’accord avec la décision prise par le maire et ses conseillers d'octroyer 10 026 hectares de terre à la CSS (Compagnie Sucrière Sénégalaise). Il alerte l'opinion nationale et l’invite à prendre conscience de la situation.



« Cette décision aura des conséquences dramatiques pour les populations locales, qui seront contraintes de quitter leurs villages et de migrer », peut-on lire dans le communiqué parvenu à Pressafrik.



Le PASTEF de Mbane dénonce avec vigueur cette décision, qu'il qualifie de forme de manipulation. Selon le même communiqué, « le maire de Mbane prétend que le président de la République lui a donné des directives pour donner ces terres, mais nous mettons en doute la véracité de ces allégations. Une démarche dépassée. Nous dénonçons la démarche de l'ancien système, toujours en vigueur dans le département. »



Par contre, le vice-coordinateur de la commune de Mbane, M. Ouseynou Boh, a lancé un appel à l'opinion nationale pour qu'elle prenne conscience de la situation, car dit-il : « Il est inadmissible que les intérêts des populations locales soient ainsi bafoués. La commune de Mbane est en train d'être dépossédée de ses terres par le maire ».