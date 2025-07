Procès Bachir Fofana et Moustapha Diakhaté : le verdict reporté au 16 juillet, les prévenus maintenus en détention

Moustapha Diakhaté, ancien parlementaire, et Bachir Fofana, journaliste-chroniqueur, devront patienter jusqu’au 16 juillet 2025 pour connaître leur sort. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a reporté le verdict initialement prévu ce mercredi, prolongeant leur détention provisoire .



Moustapha Diakhaté, comparu le 18 juin, est poursuivi pour "offense au chef de l’État et à une personne exerçant une partie des prérogatives présidentielles". Le parquet a requis 6 mois de prison dont 3 fermes et 200 000 FCFA d’amende.



Quant à Bachir Fofana, jugé le 2 juillet dernier, il est accusé de "diffusion de fausses nouvelles" liées à l’attribution controversée du marché des véhicules de l’Assemblée nationale. Il aurait affirmé, lors d’une émission, que le marché était attribué à Cheikh Guèye, celui impliquait dans l'affaire de corruption présumée de l’ancien ministre Ismaïla Madior Fall. Le procureur demande la même peine que pour Diakhaté .



Pour rappel, l’audience de Bachir Fofana a été marquée par un incident entre ses avocats et le président du tribunal, provoquant un renvoi initial au 16 juillet avant une reprise des débats après médiation. Le chroniqueur avait maintenu que ses informations provenaient d’une "source sûre", tout en admettant que de nouveaux éléments pourraient contredire ses déclarations .



Le report du verdict s’explique par des retards administratifs, notamment la grève des greffiers.