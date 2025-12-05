​Budget 2026 : plus de 81 milliards de F Cfa alloués au ministère de la de la Communication

Le projet de budget 2026 du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a été adopté en plénière hier, jeudi dans la soirée, à l’issue d’un vote largement favorable. Sur les 165 députés inscrits, 135 ont participé au scrutin, dont 11 par procuration, avec 132 voix pour, une contre et deux abstentions.
Pour l'exercice 2026, le ministère se voit allouer une enveloppe budgétaire totale se chiffrant à 85 157 322 407 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et 81 063 116 254 FCFA en crédits de paiement (CP).
Le budget est structuré autour de cinq programmes stratégiques, chacun ayant une mission et des moyens dédiés : Programme 1 : Pilotage, Coordination et Gestion administrative. Pour l’exercice 2026, les crédits attribués à ce programme sont arrêtés à 633 143 691 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).
Programme 2 : Transformation de l’écosystème de la communication. Au titre de l’année 2026, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 13 577 328 362 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 13 527 328 362 FCFA en crédits de paiement (CP).
Programme 3 : Gouvernance et souveraineté numériques. Au titre de l’année 2026, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 37 776 322 144 de FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 33 791 015 991 FCFA en crédits de paiement (CP).
Programme 4 : Transformation de l’écosystème postal. Au titre de l’année 2026, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 12 693 104 183 de FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 12 647 904 183 de FCFA en crédits de paiement (CP).
Pour l'exercice 2026, le ministère se voit allouer une enveloppe budgétaire totale se chiffrant à 85 157 322 407 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et 81 063 116 254 FCFA en crédits de paiement (CP).
Le budget est structuré autour de cinq programmes stratégiques, chacun ayant une mission et des moyens dédiés : Programme 1 : Pilotage, Coordination et Gestion administrative. Pour l’exercice 2026, les crédits attribués à ce programme sont arrêtés à 633 143 691 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).
Programme 2 : Transformation de l’écosystème de la communication. Au titre de l’année 2026, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 13 577 328 362 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 13 527 328 362 FCFA en crédits de paiement (CP).
Programme 3 : Gouvernance et souveraineté numériques. Au titre de l’année 2026, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 37 776 322 144 de FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 33 791 015 991 FCFA en crédits de paiement (CP).
Programme 4 : Transformation de l’écosystème postal. Au titre de l’année 2026, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 12 693 104 183 de FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 12 647 904 183 de FCFA en crédits de paiement (CP).
Autres articles
-
Gestion de la cybersécurité par la Primature : des spécialistes alertent sur un "modèle dangereux"
-
Farba Ngom évacué en urgence à l'hôpital militaire de Ouakam
-
Macky Sall intervient au “Beyond Profit Forum” et plaide pour une gouvernance mondiale plus juste
-
Ucad : le député Abdou Mbow interpelle le gouvernement sur l'intervention policière et les bourses des étudiantes
-
Situation du pays : Barthelemy Dias crache ses vérités aux nouvelles autorités