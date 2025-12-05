​Budget 2026 : plus de 81 milliards de F Cfa alloués au ministère de la de la Communication

​Le projet de budget 2026 du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a été adopté en plénière hier, jeudi dans la soirée, à l’issue d’un vote largement favorable. Sur les 165 députés inscrits, 135 ont participé au scrutin, dont 11 par procuration, avec 132 voix pour, une contre et deux abstentions.



​Pour l'exercice 2026, le ministère se voit allouer une enveloppe budgétaire totale se chiffrant à 85 157 322 407 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et 81 063 116 254 FCFA en crédits de paiement (CP).



​Le budget est structuré autour de cinq programmes stratégiques, chacun ayant une mission et des moyens dédiés : Programme 1 : Pilotage, Coordination et Gestion administrative. Pour l’exercice 2026, les crédits attribués à ce programme sont arrêtés à 633 143 691 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).

Programme 2 : Transformation de l’écosystème de la communication. Au titre de l’année 2026, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 13 577 328 362 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 13 527 328 362 FCFA en crédits de paiement (CP).

Programme 3 : Gouvernance et souveraineté numériques. Au titre de l’année 2026, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 37 776 322 144 de FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 33 791 015 991 FCFA en crédits de paiement (CP).



Programme 4 : Transformation de l’écosystème postal. Au titre de l’année 2026, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 12 693 104 183 de FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 12 647 904 183 de FCFA en crédits de paiement (CP).