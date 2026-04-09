​Cancer au Sénégal : un projet d’envergure pour rendre le dépistage accessible à tous

Le Sénégal franchit une étape décisive dans la lutte contre le cancer avec la pose officielle de la première pierre du futur Centre National de Dépistage des Cancers. Cette cérémonie, organisée ce mercredi par la Fondation Nationale « Sénégal Solidaire », marque le lancement concret d’un projet ambitieux au service de la santé publique.



Portée par une vision impulsée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la Fondation Nationale Sénégal Solidaire entend faire de la solidarité un levier d’impact durable. Son action s’articule autour de deux axes prioritaires : la santé et l’éducation, avec un accent particulier sur l’autonomisation des femmes.



Ce centre de dépistage constitue le premier projet phare de la fondation. Il vise à répondre à une urgence sociale majeure en offrant un accès élargi et équitable au diagnostic précoce des cancers, notamment pour les femmes à travers le pays. En facilitant le dépistage, les autorités espèrent réduire significativement la mortalité liée à cette maladie.



La cérémonie a également été marquée par la présentation d’une Charte de Transparence détaillant les mécanismes de gestion et de contrôle, garantissant une utilisation rigoureuse et intègre des ressources mobilisées. Les perspectives pour 2026 ont aussi été dévoilées, incluant la construction de Maisons de la Femme et la rénovation de pouponnières, confirmant l’engagement de la fondation sur plusieurs fronts sociaux.



Prenant la parole lors de l’événement, le Dr Fatma Guenoune, présidente de la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA), a salué « une cérémonie historique » et un projet porteur d’espoir. Elle a souligné que ce centre représente bien plus qu’une infrastructure sanitaire : « nous posons un symbole d’équité en santé, d’espoir et de vie pour des milliers de Sénégalais ».



Elle a également exprimé sa reconnaissance envers le chef de l’État et son gouvernement, tout en saluant l’engagement des Premières Dames, Marième Faye Sall et Aïssatou Faye, dont le soutien a contribué à la concrétisation de ce projet.



Selon Dr Guenoune, ce futur centre permettra non seulement d’améliorer l’accès au dépistage, mais aussi de renforcer les capacités du personnel médical et d’améliorer durablement la prise en charge des patients. Elle a rappelé que le diagnostic précoce demeure un facteur clé dans la lutte contre le cancer.



Dans un plaidoyer fort, elle a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective impliquant autorités publiques, civil, entreprises et citoyens. « Informer, éduquer, dépister et accompagner doivent devenir des réflexes », a-t-elle déclaré, appelant à briser les tabous autour de la maladie.



Le futur centre, accompagné d’une maison de vie dédiée aux patients, ambitionne de devenir un espace d’accueil, d’écoute et de dignité pour les personnes touchées par le cancer. Il symbolise l’aboutissement de longues années d’engagement, de mobilisation communautaire et de partenariats.



En posant cette première pierre, les autorités sénégalaises jettent les bases d’un système de santé plus inclusif et renforcent leur engagement en faveur d’un Sénégal plus solidaire, où chaque citoyen peut accéder à des soins de qualité.