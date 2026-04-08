Dakar : le gouvernement explore un projet de construction d’un nouveau stade à Ouakam

Le Premier ministre Ousmane Sonko envisage la construction d’un nouveau stade à Dakar. Lors du Conseil des ministres du mercredi 8 avril 2026, le chef du gouvernement a demandé à plusieurs départements ministériels d’évaluer la faisabilité du projet.



Il a ainsi instruit le ministre des Infrastructures, le ministre des Transports terrestres et aériens, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire ainsi que le ministre des Forces armées de lui soumettre, après concertation, un avis sur la possibilité de réaliser le Stade de Ouakam sur le site de l’ancienne piste.



La capitale sénégalaise dispose déjà de plusieurs infrastructures sportives qui ont récemment bénéficié d’importants travaux de modernisation en perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.