Le Sénégal traverse une période difficile, marquée par une crise de valeurs et une gouvernance opaque. Les principes fondamentaux du pays sont menacés par des pratiques douteuses et un manque de transparence.
UNE LOI DE DURCISSEMENT CONTROVERSÉE
La loi de durcissement des peines de l'acte contre nature récemment promulguée est critiquée pour son effet contraire à la promesse tenue. Il est temps de réformer notre arsenal juridique et système judiciaire pour qu'ils reflètent les valeurs de notre Société.
CRISE AU SOMMET DE L'ÉTAT
A priori, la supposée crise au sommet de l'État est préoccupante. A posteriori, la clé-de-voûte des institutions appartient au gardien de la constitution dans un régime présidentiel. La constitution républicaine ne connaît pas les noms mais reconnaît les titres. La morosité économique est déjà une crise en soi, il n'est pas nécessaire d'y ajouter des institutions faibles.
CRISE DIPLOMATIQUE
La diplomatie sénégalaise est mise à l'épreuve, notamment avec l'affaire des supporters de l'équipe nationale au Maroc. Il est essentiel de protéger les intérêts du pays et de gérer les conflits de manière efficace. La diplomatie, c'est l'art de jouer tout en arbitrant le jeu.
CRISE DE TRANSPARENCE
La transparence est essentielle pour une bonne gouvernance. Le peuple sénégalais demande des comptes sur la gestion des fonds publics, notamment '' l'emprunt caché '' selon plusieurs sources concordantes. La répartition et distribution du (FADP), fonds d'appui et développement de la Presse. La non-transparence au Sénégal favorise le culte de mal gouvernance.
UNE LOI DE DURCISSEMENT CONTROVERSÉE
La loi de durcissement des peines de l'acte contre nature récemment promulguée est critiquée pour son effet contraire à la promesse tenue. Il est temps de réformer notre arsenal juridique et système judiciaire pour qu'ils reflètent les valeurs de notre Société.
CRISE AU SOMMET DE L'ÉTAT
A priori, la supposée crise au sommet de l'État est préoccupante. A posteriori, la clé-de-voûte des institutions appartient au gardien de la constitution dans un régime présidentiel. La constitution républicaine ne connaît pas les noms mais reconnaît les titres. La morosité économique est déjà une crise en soi, il n'est pas nécessaire d'y ajouter des institutions faibles.
CRISE DIPLOMATIQUE
La diplomatie sénégalaise est mise à l'épreuve, notamment avec l'affaire des supporters de l'équipe nationale au Maroc. Il est essentiel de protéger les intérêts du pays et de gérer les conflits de manière efficace. La diplomatie, c'est l'art de jouer tout en arbitrant le jeu.
CRISE DE TRANSPARENCE
La transparence est essentielle pour une bonne gouvernance. Le peuple sénégalais demande des comptes sur la gestion des fonds publics, notamment '' l'emprunt caché '' selon plusieurs sources concordantes. La répartition et distribution du (FADP), fonds d'appui et développement de la Presse. La non-transparence au Sénégal favorise le culte de mal gouvernance.
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