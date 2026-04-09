Sénégal : Marie Khone Faye lance un appel fort à la solidarité et à la lutte contre le cancer

Une nouvelle étape dans la politique sociale et sanitaire du Sénégal a été franchie ce mercredi avec la pose de la première pierre du Centre National de Dépistage des Cancers. Lors de cette cérémonie, Madame Marie Khone Faye a livré un discours empreint d’émotion et d’engagement, marquant également le lancement officiel de la Fondation Nationale Sénégal Solidaire.

Dans une déclaration forte, la Première Dame a souligné le sens de cette initiative, née d’une expérience de terrain au plus près des populations. « C'est un moment de fierté qui nous réunit aujourd'hui », a-t-elle affirmé, rappelant ses nombreuses visites au cours des deux dernières années dans des zones reculées des régions de Kolda, Saint-Louis, Thiès et Diourbel, ainsi que dans la banlieue dakaroise.



Au fil de ces déplacements, elle dit avoir pris la pleine mesure des défis liés à l’éducation, notamment pour les enfants les plus vulnérables, mais aussi des difficultés rencontrées par les femmes engagées dans des initiatives d’autonomisation économique et sociale. « Partout où je suis allée, j'ai prêté une oreille attentive », a-t-elle insisté, évoquant la résilience et la détermination des populations rencontrées.



Face à ces constats, un mot d’ordre s’est imposé : agir.



C’est dans cette dynamique qu’a été créée la Fondation Nationale Sénégal Solidaire, présentée comme une réponse concrète aux attentes des citoyens. Selon Marie Khone Faye, cette structure ambitionne de devenir un véritable pont entre les ressources disponibles et les besoins réels des communautés. « Elle naît d'un constat d'urgence […] et sera un instrument au service de la nation », a-t-elle déclaré.



Parmi les priorités de la fondation figurent l’éducation, l’autonomisation des femmes et la santé. Sur ce dernier point, la lutte contre le cancer occupe une place centrale, avec la mise en chantier du Centre National de Dépistage des Cancers.



La Première Dame a tenu à rendre un hommage appuyé aux acteurs engagés de longue date dans ce combat, notamment la Ligue Sénégalaise de Lutte contre le Cancer (LISCA), saluant le travail de ses responsables, médecins, bénévoles et survivants. « Votre courage est notre boussole », a-t-elle déclaré.



Le futur centre, qui abritera également le siège de la LISCA, se veut un outil majeur dans la lutte contre une maladie encore trop souvent synonyme de souffrance silencieuse. L’objectif affiché est clair : favoriser le diagnostic précoce afin d’augmenter les chances de survie.



« Le cancer ne doit plus être une condamnation vécue dans la solitude », a insisté Marie Khone Faye, appelant à une mobilisation collective autour du dépistage. « Se faire dépister, c’est choisir la vie », a-t-elle conclu, dans un message fort placé sous le signe de la solidarité et de l’espoir.



Avec cette double initiative — la fondation et le centre de dépistage — les autorités sénégalaises entendent renforcer les dispositifs de protection sociale et sanitaire, tout en inscrivant la solidarité comme moteur de développement durable.

