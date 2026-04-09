Audience : le Président Bassirou Diomaye Faye et Patrice Motsepe ont discuté de l’avenir du football africain

Le Président de la République a reçu en audience le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, à qui il a souhaité la bienvenue en terre sénégalaise.



Selon la Présidence de la République du Sénégal, les échanges ont été francs, approfondis et ont permis d’aborder l’ensemble des sujets liés à la situation récente, sans qu’aucune question ne soit éludée.



Le Président Bassirou Diomaye a réaffirmé avec clarté les principes auxquels le Sénégal est attaché, notamment le respect du droit, l’exigence de transparence et la préservation de l’intégrité des compétitions. Il a également rappelé la nécessité de garantir la crédibilité du football africain, dans un contexte où le continent doit faire bloc et se projeter avec responsabilité vers les échéances internationales à venir.



Dans cet esprit, le chef de l'Etat Sénégal continuera d’agir avec sérénité, responsabilité et fermeté pour la défense de ses intérêts légitimes et de son honneur, tout en suivant avec vigilance les développements de cette situation, dans le respect des instances et des voies de recours engagées.