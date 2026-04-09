Drame sur l’axe Sédhiou–Marsassoum : un conducteur meurt dans un violent accident

Un tragique accident de la circulation s’est produit ce mercredi aux environs de 14 heures sur l’axe reliant Sédhiou à Marsassoum, faisant un mort dans des circonstances particulièrement dramatiques.



Selon les premières informations recueillies sur les lieux, un feu de brousse serait à l’origine de ce drame. D’épaisses fumées, ayant envahi la chaussée, ont fortement réduit la visibilité des usagers de la route, créant des conditions de circulation extrêmement dangereuses.



Pris au piège par ce brouillard de fumée, un camion en provenance de Marsassoum et un véhicule de type 4×4 sont entrés en collision avec une rare violence. L’impact, d’une extrême brutalité, n’a laissé aucune chance au conducteur du 4×4, qui a été retrouvé calciné à l’intérieur de son véhicule.



D’après les témoignages, le choc aurait provoqué une fuite de carburant, entraînant un incendie qui s’est rapidement propagé aux deux véhicules, aggravant le bilan humain et matériel.



À leur arrivée, les éléments de la 43e compagnie des sapeurs-pompiers ont découvert une scène d’horreur. Mobilisant d’importants moyens, ils ont réussi à maîtriser les flammes avant de procéder à l’extraction du corps sans vie dans des conditions particulièrement éprouvantes. La dépouille a été acheminée vers l’Hôpital régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou.



Les éléments de la gendarmerie, également présents sur les lieux, ont ouvert une enquête afin d’identifier formellement la victime et de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cet accident.