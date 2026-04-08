Ligue des champions : L'Atlético Madrid domine Barça et fait un grand pas vers les demi-finales

L'Atlético Madrid a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions en allant s'imposer 2 à 0 sur la pelouse du Barça mercredi 8 avril
Ce quart de finale aller a basculé à la 44e minute, lorsque le Barcelonais Pau Cubarsi a été exclu pour une faute en position de dernier défenseur sur Julian Alvarez. Alvarez s'est fait justice lui-même sur le coup franc, en plaçant une frappe magistrale en lucarne (1-0, 45e). Alexander Sorloth a alourdi le score à la 70e minute (2-0).
Le match retour à Madrid est programmé mardi prochain. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera en demi-finale soit Arsenal soit le Sporting du Portugal.
Ce quart de finale aller a basculé à la 44e minute, lorsque le Barcelonais Pau Cubarsi a été exclu pour une faute en position de dernier défenseur sur Julian Alvarez. Alvarez s'est fait justice lui-même sur le coup franc, en plaçant une frappe magistrale en lucarne (1-0, 45e). Alexander Sorloth a alourdi le score à la 70e minute (2-0).
Le match retour à Madrid est programmé mardi prochain. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera en demi-finale soit Arsenal soit le Sporting du Portugal.
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