Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Ligue des champions : L'Atlético Madrid domine Barça et fait un grand pas vers les demi-finales



Ligue des champions : L'Atlético Madrid domine Barça et fait un grand pas vers les demi-finales
L'Atlético Madrid a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions en allant s'imposer 2 à 0 sur la pelouse du Barça mercredi 8 avril
 
Ce quart de finale aller a basculé à la 44e minute, lorsque le Barcelonais Pau Cubarsi a été exclu pour une faute en position de dernier défenseur sur Julian Alvarez. Alvarez s'est fait justice lui-même sur le coup franc, en plaçant une frappe magistrale en lucarne (1-0, 45e). Alexander Sorloth a alourdi le score à la 70e minute (2-0).
 
Le match retour à Madrid est programmé mardi prochain. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera en demi-finale soit Arsenal soit le Sporting du Portugal.
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 8 Avril 2026 - 23:54


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter