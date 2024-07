​Cas de tricherie au baccalauréat à Sédhiou : trois candidats et un surveillant déférés

Détenant sur elle une copie corrigée de l'épreuve de philosophie, une candidate n'a pas échappé à l'attention du jury 1213, logé au lycée de Goudomp. Interpellée et interrogée par la gendarmerie, elle a divulgué les noms de ses complices : une surveillante et deux autres candidats.



« En tout, trois candidats sont impliqués en plus d'une surveillante. C'est ce que je peux vous dire », a déclaré le Dr Ndiaye.



Lors du premier tour dans ce même centre, une dizaine de candidats ont été exclus pour possession de téléphone portable. Bernard Bassène, le proviseur du lycée, peine à cacher sa déception. « Tout à l'heure, j'en discuterai avec ma hiérarchie. C'est vraiment regrettable ce qui s'est passé, c'est totalement différent par rapport à la première situation. Cette fois-ci, le délit était évident », a-t-il déclaré au micro de Iradio.



À la fin de leur garde à vue, l'enseignante et les trois élèves ont été remis à la disposition du procureur. Ce dernier a pris une décision jeudi dernier concernant un candidat interpellé à Bambali. Bénéficiant de la clémence du tribunal, ce dernier a écopé d'une peine d'emprisonnement avec sursis.