Madiambal Diagne soutient Aïssatou Diop Fall dans son recours contre la fermeture de ses médias

Madiambal Diagne a exprimé son soutien à sa consœur Aïssatou Diop Fall, qui a saisi la Cour suprême pour contester l’arrêté ministériel ordonnant la fermeture de ses médias : Public TV, Public SN et Le Public.



Dans une publication sur son compte X (anciennement Twitter), le patron du groupe Avenir Communication a salué l’initiative judiciaire de la journaliste.



« J'encourage et soutient ma consœur Aissatou Diop Fall, qui a fait un recours en Justice contre la décision de l'Etat de fermer son média. En effet, dans un État de Droit, le citoyen doit faire valoir tous les droits et mettre toutes les institutions devant leurs responsabilités », a écrit le journaliste.