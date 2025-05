Question écrite au gouvernement : la réponse du ministre de la Santé à Guy Marius Sagna

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, a répondu, via une lettre, aux quatre (4) questions écrites par le député Guy Marius Sagna. Ces questions concernent entre autres "l'avancée du projet de loi relatif au tabac; l'avancement de la digitalisation intégrale MOOWOOR; la gestion de la Banque de sang et du laboratoire régional de Saint-Louis par le même directeur". Dans sa lettre-réponse, Ibrahima Sy a fait savoir que "le projet de loi relatif au tabac a franchi plusieurs étapes clés notamment la finalisation du texte par les services techniques compétents, la validation en commission technique du Secrétariat général du gouvernement..."

Aminata Diouf

