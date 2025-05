Accident de Vélingara : Le MONEP exige des mesures fortes pour sécuriser les transports scolaires

Le Mouvement National des Enseignants Patriotes (MONEP) exprime sa profonde consternation suite à l'accident survenu ce samedi 3 mai 2025 sur la route de Kolda. Ce drame a coûté la vie à deux élèves du Collège d'Enseignement Moyen Saré Coly Sallé de Vélingara, lors d'une sortie pédagogique, et causé de nombreux blessés, dont plusieurs sont toujours hospitalisés.



Dans un communiqué, le MONEP exprime sa profonde douleur et s'incline solennellement devant la mémoire des disparus, présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées et à l'ensemble de la communauté éducative.



Le mouvement souhaite un prompt rétablissement aux blessés, tout en saluant le dévouement du personnel médical mobilisé.



Face à cette épreuve, le MONEP appelle les « autorités compétentes à renforcer l'accompagnement psychologique et matériel des familles affectées à mener une enquête approfondie pour établir les causes exactes de l'accident et prévenir de telles tragédies à l'avenir et à sécuriser davantage les infrastructures routières, notamment sur les axes empruntés par les transports scolaires ».



En cette heure de deuil, le MONEP réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la sécurité des élèves et de la dignité de la communauté éducative.