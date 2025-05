Affaire P. Diddy : le procès du rappeur accusé de trafic sexuel s’ouvre ce lundi aux États-Unis

P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, est un rappeur et producteur phare dans le monde du hip-hop aux États-Unis, habitué au monde du show-biz et à l’organisation d’immenses fêtes avec toute l’industrie musicale.



C’est en septembre 2024 que l’homme de 55 ans est arrêté pour trafic à des fins d’exploitation sexuelle, transport de personnes à des fins de prostitution, actes d’enlèvement, corruption et intimidation et violences. Des faits regroupés sous l’inculpation “d’entreprise criminelle”, une qualification pénale la plupart du temps utilisée pour des organisations mafieuses.



Les faits s’étalent sur une période allant de 2004 à 2024. Selon les accusations, P. Diddy était à la tête de ce réseau de trafic sexuel et allait jusqu’à enregistrer des vidéos des victimes, parfois droguées.



Aussi fondateur du label de musique Bad Boy Records, P. Diddy, aussi appelé Puff Daddy ou Diddy, a fait fortune dans les années 90 dans la musique, la mode ou encore les boissons alcoolisées.



Le témoignage très attendu de son ancienne compagne



Cassie, chanteuse de R&B qui a été en couple avec le rappeur, est l’un des témoins les plus attendus de ce procès. En mai 2024, le média CNN diffusait une vidéo datant de 2016, captée par des caméras de surveillance d’un hôtel de Los Angeles. On y voit la chanteuse se faire violenter par Diddy dans un couloir.



En 2023, Cassie, de son vrai nom Casandra Ventura, a déposé une plainte civile contre P. Diddy, affirmant que celui-ci l’avait soumise à plus d’une décennie de violences et un viol en 2018. L’affaire s'était réglée à l'amiable mais a laissé place à d’autres accusations d’agressions sexuelles et de viols à l’encontre du rappeur.



Plus de 120 victimes présumées



À la suite des accusations et des plaintes de plus de 120 personnes, des perquisitions avaient eu lieu en mars 2024 dans les résidences de Diddy, à Los Angeles et Miami. Des armes et des drogues y avaient été retrouvées.



Les procureurs fédéraux accusent notamment Sean Combs d’avoir utilisé son empire dans l’industrie musicale pour avoir mis en place un système d’exploitation sexuelle. L’avocat du rappeur, Marc Agnifilo, clame un mode de vie “échangiste”. Le rappeur et producteur américain assure lui n’avoir eu que des relations sexuelles consenties et rejette toutes les accusations.



Le procès, qui se tient au tribunal fédéral de Manhattan, débute avec la sélection des jurés. Emprisonné depuis 8 mois, Sean Combs risque la prison à perpétuité.