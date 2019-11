​Colloque international de psychiatrie : une piste pour favoriser un dépistage précoce

Le Colloque International Francophone de Psychiatrie Infanto-Juvénile de Dakar a pris fin ce dimanche. Les participants ont échangé sur le corps et dans la clinique Psychopathologique de l’enfant, de l’adulte, et de la famille.



« Ce colloque rentre dans le cadre de la formation des professionnels. En fait, c’est dans des échanges scientifiques internationaux. On partage des pratiques, mais aussi des théories entre les différentes cultures. Tous les deux ans qu’on l’organise pour pouvoir être au diapason. Parce que dans le monde de la psychiatrie en général et de la psychopathologie en particulier, il y a beaucoup d’évolutions, et de recherches qui se font. On est dans des pays où on n’a pas souvent les moyens de la recherche », a indiqué le professeur Lamine Fall, responsable de l’unité de pédopsychiatrie de l’hôpital Fann.

Ce partage d’expérience va favoriser le dépistage précoce. Une démarche vivement saluée par la présidente du collectif des parents et amis de « Keur xalé yi » de l’hôpital Fann, livre Sud Fm.