Alerte météo : Orages et pluies attendus sur une grande partie du pays

L’ANACIM annonce la persistance d’une instabilité sur la quasi-totalité du territoire entre ce mardi 15 juillet à 12h et mercredi 16 juillet à 12h. Des orages et pluies d’intensités variables sont attendus.



Dans la nuit de mardi à mercredi, les activités pluvio-orageuses se poursuivront, notamment sur les régions ouest (Thiès, Diourbel, Dakar, Louga, Linguère, Saint-Louis) et sud (Kolda, Sédhiou, Ziguinchor). Des fortes pluies sont possibles en Casamance et dans le centre-sud (Kaolack, Nioro, Fatick).



Les températures seront plus supportables, avec des maximales entre 30°C à Dakar et 36°C à Podor.



La visibilité restera bonne et les vents, d’intensité faible à modérée, souffleront d’ouest à sud-ouest sur l’ensemble du pays.