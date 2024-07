​Conditions des Travailleurs : un plan directeur national destiné au respect des droits de l'homme dans les entreprises en gestation en cours d'élaboration

D'après le Directeur des Droits Humains, Julien Ngane Ndour, un Plan Directeur pour les Entreprises et les Droits Humains est en Cours d'Élaboration.



Le Directeur des Droits Humains, Julien Ngane Ndour, a annoncé qu'un plan directeur relatif aux entreprises et aux droits humains est en cours d'élaboration. Cette initiative est en parfaite adéquation avec les principes des Nations Unies, qui exigent des États la mise en œuvre effective de ces plans nationaux.



« Chaque État élabore son plan conformément aux principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme », a précisé le Directeur des Droits Humains lors de la clôture des activités de consultations sur les entreprises et les droits humains, présidée par l'adjoint au gouverneur de Kédougou, chargé des affaires administratives, Georges Samba Faye.



« Les Nations Unies ont demandé aux États membres d'adopter des plans d'action nationaux pour réorienter leurs politiques publiques en intégrant le respect des droits de l'homme dans les entreprises », a-t-il confié à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS). Il a également appelé toutes les entreprises de Kédougou à se conformer aux principes établis pour garantir le respect des droits humains des travailleurs.



L'adjoint au gouverneur, Georges Samba Faye, s'est félicité de cette importante initiative visant à doter le pays d'un plan d'action nationale pour le respect des droits de l'homme. Il a souligné qu'« il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des tensions de ce genre dans les entreprises ». Le maire de Kédougou, Ousmane Sylla, a également exprimé son soutien et ses espoirs quant à ce plan national.