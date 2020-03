​Coronavirus à la Sicap: on en sait un peu plus sur le directeur testé positif

Les cas positifs au Covid-19 augmentent de jour en jour au Sénégal. Si le ministère de la Santé a décidé de ne plus communiquer sur les détails pouvant permettre d'identifier la nationalité et la provenance des maladeou de connaître le lieu les cas contact sont confinés, des informations sur certains cas ne cessent d'être révélées au grand public.



En effet, PressAfrik est en mesure de dire que parmi les 5 cas annoncés mercredi par les autorités sanitaires, un patient serait un directeur de la Sicap, dont le siège se trouve au rond-point Jet d’eau, à Dakar.



Nos sources d'informer qu'il s’agirait du Directeur d'un département, dont on préfère taire le nom. Il est revenu de la Côte d’Ivoire avant de se rendre au bureau lundi pour tenir une réunion avec les agents de sa direction.



Les autorités ont pris la décision de confiner tout le personnel de la direction de la Sicap. Mais les activités au sein de la structure ne sont pas mis aux arrêts. Loin des locaux de l'agence, on peut apercevoir des agents qui entrent et qui sortent sans porter de masques.