​Coronavirus : le marché hebdomadaire de Diaobé fermé

Après l’interdiction des rassemblements et l’arrêt des cours dans les écoles et universités, les autorités se tournent vers les marchés. C’est dans ce sens que le marché hebdomadaire sous-régional de Diaobé, carrefour commercial, a été fermé pendant 30 jours.



Selon Le Quotidien qui donne l’information, ladite décision a été prise mardi, par le préfet de Sara Coly Sallé.



Le marché Diaobé, situé dans un village de la région de Kolda, dans le sud du Sénégal, s’organise une fois par semaine, le mercredi. Il est à une soixantaine de kilomètres de la Guinée-Bissau, et est le lieu de rencontre d’abord de toutes les régions du Sénégal, mais aussi de tous les pays frontaliers du Sénégal.