​Coupure d’électricité à Bakel : 80 hectares de pépinières et 25 hectares de piments menacés

Les producteurs de la cuvette de Kollangal, dans la commune de Bakel (est du Sénégal), tirent la sonnette d’alarme après la suspension de l’alimentation électrique de plusieurs parcelles rizicoles par la Société nationale d’électricité (SENELEC), en raison d’une facture impayée. Ils craignent que cette coupure ne compromette plusieurs hectares de cultures.



« Le technicien de la SENELEC présent sur les lieux nous a présenté une facture de 98 millions de F CFA, censée correspondre à nos impayés. Ce que nous ne comprenons pas, car le mois dernier, nos impayés étaient évalués à 82 millions de F CFA », a expliqué Samba Ka, président du Comité interprofessionnel de la filière riz (CIRIZ) de Bakel, lors d'un entretien avec des journalistes.



Selon lui, la coupure de courant intervenue jeudi dernier à la station de pompage du périmètre rizicole de Kollangal empêche désormais l’acheminement de l’eau vers les parcelles.



Samba Ka estime que la facture de 98 millions de F CFA réclamée par la SENELEC inclurait le prix fixe, alors que, selon les producteurs, leur station de pompage en est exonérée. « Nous disposons d’une station de pompage exonérée du prix fixe. Or, nous pensons que dans les 98 millions réclamés figure ce prix fixe. Nous avons demandé des explications sur le mode de calcul, mais le technicien n’a pas répondu et a procédé à la coupure de l’électricité », a-t-il regretté.



Le président du CIRIZ assure que les producteurs sont prêts à régler leurs dettes. « Nous sommes tout à fait disposés à honorer nos impayés. Nous avons même proposé de régler la totalité de la facture de ce mois, à condition de pouvoir poursuivre nos activités. Mais il a refusé, ce qui est regrettable pour nous qui sommes déjà impactés par les inondations », a-t-il ajouté.



Selon le responsable départemental du CIRIZ, cette coupure risque de causer d’importants dégâts sur les cultures en pleine campagne hivernale. « Pour la campagne hivernale, nous avons prévu de mettre en valeur des pépinières sur 80 hectares, qui risquent d’être endommagées. De plus, 25 hectares de piments situés aux abords du grand canal seront privés d’eau », a-t-il indiqué.



Face à cette situation, il appelle la direction de la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), ainsi que celle de la SENELEC, à intervenir rapidement.

D’après l’APS, le responsable de la SENELEC à Bakel n’a pas souhaité réagir.