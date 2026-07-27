Lansana Gagny Sakho critique Ousmane Sonko : « Je n'ai pas voulu mettre les postes devant mes principes »

Ancien proche d'Ousmane Sonko désormais engagé au sein de Kiiraay, la formation alignée sur le président Bassirou Diomaye Faye, Lansana Gagny Sakho a vivement critiqué le président de l'Assemblée nationale. Invité de l'émission RFM Matin, le président du Conseil d'administration de l'APIX a détaillé les motifs de sa rupture avec le leader de Pastef et réaffirmé son attachement aux valeurs républicaines.



Lansana Gagny Sakho a expliqué être resté fidèle à ses convictions en déclinant un poste dans le secteur de l'eau et de l'assainissement après l'alternance. Préférant placer ses principes avant les privilèges, il affirme avoir fait le choix de la République dès le début.



À l'inverse, l'ancien allié estime qu'Ousmane Sonko n'a pas fait ce choix institutionnel, lui reprochant d'alimenter les tensions au sommet du pouvoir. Il cite notamment les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale dénonçant un manque d'autorité au Sénégal pendant que le chef de l'État effectuait des voyages officiels aux États-Unis et en Chine. Selon Lansana Gagny Sakho, cette sortie publique a directement embarrassé le président Diomaye Faye.



Pour le président du CA de l'APIX, l'action politique doit servir à consolider l'État et à préserver les institutions, saluant au passage les progrès accomplis, en particulier dans le secteur de la justice.



Revenant sur le changement de garde des Sceaux, Lansana Gagny Sakho a rappelé la déclaration de l'ancien ministre Ousmane Diagne, qui affirmait devant les députés être insensible à toute manipulation. Selon l'invité de RFM Matin, son remplacement visait à placer une personnalité plus docile pour peser sur les décisions des juges.



Il a toutefois martelé que les magistrats refusent d'être instrumentalisés, soulignant que l'épreuve du pouvoir confronte les dirigeants aux réalités républicaines, bien loin des postures de l'opposition. C'est cette exigence de responsabilité que le président de la République cherche aujourd'hui à imprimer, a-t-il conclu.