Condition carcérale : Guy Marius Sagna interpelle le garde des Sceaux sur les fouilles à nu et le surpeuplement

Le député Guy Marius Sagna a adressé le 22 juillet 2026 une question écrite au ministre de la Justice concernant la situation dans les prisons du Sénégal. Tout en saluant la récente circulaire ministérielle destinée à désengorger les établissements pénitentiaires et réduire les détentes provisoires, l'élu exige des clarifications sur la modernisation des infrastructures et le respect de la dignité des détenus.



Au cœur de cette interpellation parlementaire figure la pratique de la fouille intégrale à l'entrée des lieux de détention. Qualifiant d'humiliante cette procédure qui impose aux nouveaux entrants de se déshabiller entièrement, le député demande où en est le gouvernement concernant l'achat d'équipements technologiques capables de remplacer définitivement ces fouilles à nu.



Guy Marius Sagna s'interroge également sur la gestion de la surpopulation carcérale et l'efficacité des mesures alternatives. Il demande ainsi un bilan précis sur le nombre de bracelets électroniques acquis par l'État, leur niveau d'utilisation par la justice et le calendrier d'avancement des chantiers de construction de nouvelles prisons.



Enfin, l'élu de la XVe législature plaide pour une révision du statut des agents pénitentiaires, rappelant que l'amélioration des conditions de vie des détenus passe inévitablement par la revalorisation du travail et des droits des personnels de surveillance.