Lettre ouverte relative au paiement des arriérés de salaires, indemnités et réparations dus aux employés de Panapress

C'est avec un profond respect pour les institutions de notre République que nous nous permettons de porter à votre haute attention la situation scandaleuse et inédite que traversent depuis longtemps, sans solution, les employés et anciens employés de l'Agence panafricaine d'information (Panapress). Le Directeur général, Babacar Fall, refuse systématiquement de faire suite à la réclamation d'un cumul de plus de quatre (4) années d'arriérés de salaires et d'indemnités. En plus, les employés membres du collectif ont été illégalement et abusivement licenciés.

Malgré plusieurs démarches administratives et requêtes adressées par voie hiérarchique depuis des années, rien n'a été fait. Après avoir saisi l'Inspection du travail, nous avons fait des correspondances par voie officielle et entrepris des démarches auprès du ministère des Affaires étrangères et de celui de la Communication, la tutelle, et même à l'autorité suprême qu'est le chef de l'État. Une lettre avait été adressée aux présidents de l'Union africaine (UA) et de la Commission de l'UA. Le bureau du collectif a eu à saisir le Haut conseil du dialogue social (HCDS) et la division des affaires juridiques et du contentieux du ministère des Affaires étrangères dont le chef nous a reçu une fois. Tout cela sans suite.

C'est conscient de votre engagement pour la transparence, du sens de l'équité et de la justice sociale que nous venons faire appel à votre bienveillance. Les initiatives que vous avez prises depuis votre nomination nous donnent espoir que notre situation sera enfin examinée par vos services. En effet, votre démarche axée sur la vérification administrative au cas par cas, le contrôle des services compétents de l'Inspection du Travail de chaque situation pour déterminer si la législation sénégalaise en vigueur est respectée nous encourage à évoquer auprès de vous, votre ministère et au gouvernement sénégalais nos griefs.

Nous sollicitons votre intervention urgente afin qu'un audit financier, administratif et financier soit diligenté sur le cas Panapress qui reçoit des subsides de l'État sénégalais et que les mesures nécessaires et idoines soient prises pour le déblocage et le paiement de nos arriérés de salaire, indemnités et préjudices.

Dans l'attente d'un signal fort et d'une issue heureuse à cette longue attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre très haute et respectueuse considération.

Le Collectif des employés de l'Agence panafricaine d'information



Monsieur le Ministre,