​Dakar: « Mara milliardaire », la chute d'un présumé prédateur aux Almadies

L’homme qui se faisait passer pour un riche marabout est aujourd’hui entre les mains de la justice. Les chefs d'accusation sont particulièrement lourds : association de malfaiteurs, pédophilie, viols répétés sur mineur, actes contre nature et transmission volontaire du VIH. Pour tenter d'échapper à son arrestation aux Almadies (Dakar), sa mère aurait même simulé un malaise, permettant ainsi sa fuite temporaire avant que la DIC ne finisse par l'appréhender.



Selon les informations du quotidien Libération, dans la publication de ce lundi, dans ce dossier piloté par le procureur Saliou Dicko, plusieurs présumés complices ont déjà été écroués: Moussa Diop (entrepreneur), Baye Modou Ngom (couturier), Omar Ndao (restaurateur) et Alassane Diallo (commerçant). L'élève de 16 ans, S. Ndao, est également sous les verrous.



L’enquête révèle un engrenage sordide. Tout commence en 2024, lorsque le jeune S. Ndao rencontre un certain Adama Sène (actuellement en fuite) lors d'un meeting politique dans un célèbre hôtel de Dakar. Après avoir essuyé un refus initial, Sène convainc l'adolescent en lui promettant des relations avec des individus fortunés.



C’est ainsi qu’Abdoulaye Faye entre en scène. Le « marabout » aurait invité le mineur à son domicile des Almadies pour des rapports sexuels tarifés. Selon les déclarations de la victime, Faye venait le chercher nuitamment à Thiaroye dans une BMW noire. Au total, six rapports tarifés auraient eu lieu, avec des paiements allant de 50 000 à 300 000 FCFA, complétés par le don d'un iPhone 12. Des messages vocaux compromettants, tels que « Bébé nameunala », ont été interceptés par les enquêteurs.



Le pot aux roses a été découvert le 23 mars 2026 par le père de l'adolescent. Inquiet du comportement « efféminé » de son fils et d'un train de vie incompatible avec son statut d'élève lors d'un séjour à Touba pour la Korité, il a fouillé son téléphone portable. Découvrant des relations amoureuses et sexuelles avec des hommes, il a lui-même conduit son fils au commissariat de Ndamatou.



L'ironie de l'affaire réside dans le passé judiciaire récent d'Abdoulaye Faye. Ce dernier avait précédemment fait condamner des individus pour extorsion de fonds liée à des accusations d'homosexualité.



Aujourd'hui, l'enquête s'élargit. Le jeune S. Ndao a fourni aux enquêteurs une liste de 15 personnes évoluant dans divers milieux. Cette révélation laisse présager de nouveaux rebondissements dans une affaire qui semble loin d'avoir livré tous ses secrets.