PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
​Dakar : un ferrailleur arrêté avec 897 plaques d’immatriculations de voitures, son présumé complice recherché
Le ferrailleur Yalane Ndour, âgé de 32 ans, est placé en garde à vue au commissariat de Yarakh (Dakar). Il est accusé de «recel et détention illégale de plaques d'immatriculation de véhicules» portant sur 897 plaques.

A l’origine des faits, le prévenu a été arrêté à hauteur de la « Cité Imbécile » (Dakar) par les éléments de la brigade de recherches en patrouille alors qu’il était en train de trainer un chariot dans lequel il y avait deux sacs contenant des nouvelles plaques d'immatriculation.

Interrogé sur la provenance et la destination de celles-ci, il a soutenu les avoir achetées auprès d'un gardien au service des Mines à Yarakh, au prix de 60 000 Fcfa. Dans les sacs, 897 plaques ont été dénombrées.

Le gardien, suspecté d'être son complice, est activement recherché.
Fatime Gueye

Lundi 16 Février 2026 - 12:56


