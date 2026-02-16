Réseau social
Grève de 72 heures à l’ARP : la jonction SAMES-SUTSAS durcit le ton

Le climat social se détériore brutalement au sein de l'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP). Dans un communiqué adressé aux membres de la sous-section de l'institution, la jonction syndicale réunissant le SAMES et le SUTSAS a annoncé le déclenchement d'un mouvement d'humeur.



 Face à l'impasse des discussions et dans l'attente d'une médiation sollicitée auprès du Président du Conseil de Réglementation (PCR), les syndicats ont décidé à l'unanimité de cesser toute activité. Le mot d'ordre de grève couvre une période de 72 heures, allant du lundi 16 février au mercredi 18 février 2026 inclus.
 
Cette décision fait suite à un examen approfondi des revendications portées par la jonction syndicale, qui dénonce une situation de crise persistante au sein de l'agence régulatrice.
 
Les instances dirigeantes de l'Union Régionale de Dakar (URD) et du Bureau Exécutif National (BEN) appellent les agents à une discipline stricte et à une solidarité sans faille. « Notre unité constitue notre principale force. Restons unis et déterminés : la victoire est à portée de main ».
 
Les représentants syndicaux précisent qu'une rencontre avec la Direction Générale reste envisagée, sous l'égide du Conseil de Réglementation, pour tenter de dénouer la crise. En attendant, un communiqué de presse officiel détaillant les points de friction et les attentes des travailleurs sera diffusé prochainement.
Lundi 16 Février 2026 - 17:17


