Avenue Bourguiba de Dakar : un véhicule, un moto tricycle et un groupe électrogène calcinés par des manifestants

Aux alentours de la Commune de Biscuiterie, près de l’avenue Bourguiba de Dakar, des conducteurs de charrettes et des mécaniciens installés de longue date ont incendié, ce lundi matin, au moins un véhicule, une moto tricycle et un groupe électrogène de la municipalité, a constaté l’équipe de reportage de PressAfrik.



Selon nos informations, les conducteurs de charrettes et mécaniciens occupaient, de façon illégale, un site qu’ils avaient pris le soin d’aménager. Après plusieurs sommations qui leur auraient été adressées, les occupants du site auraient refusé de quitter les lieux. Dans le but de mettre de l’ordre, la municipalité a requis la force publique ce matin, afin de récupérer le site. Mécontents, certains occupants des lieux, armés de pierres, ont entrepris des actes de destructions de biens, rendant difficile la circulation pour les riverains.



A 15 heures (GMT), les Caterpillars des autorités poursuivaient toujours le déguerpissement, en présence de la Sous-préfecture de Grand Dakar et du Secrétaire municipal. Malgré la course-poursuite entre les forces de l'ordre et les manifestants, aucune arrestation n’a été enregistrée, selon nos informations.