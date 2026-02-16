Assemblée nationale : Farba Ngom présent en plénière pour l’examen de la levée de son immunité parlementaire

Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, a pris part ce lundi 16 février à la séance plénière de l’Assemblée nationale. Les parlementaires doivent examiner une demande de levée de son immunité parlementaire dans le cadre de l’affaire relative à l’introduction présumée de deux téléphones portables dans sa cellule.



Pour rappel, son immunité avait déjà été levée une première fois le 24 janvier 2025 par l’Assemblée nationale, dans le dossier de blanchiment de capitaux portant sur un montant estimé à 125 milliards de francs CFA, dans lequel il est cité.

