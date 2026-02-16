Décès d’Abdoulaye Ba : "Tous ceux qui ont enfreint les règles, la loi s’appliquera sur eux" (Yacine Fall)

Lors de l'examen du projet de loi n°09/2025 créant et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l'Observatoire National des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL) au Sénégal, ce lundi 16 février 2026, Yacine Fall, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux a déploré la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba sous son magistère. Par conséquent, elle s'engage à faire toute la lumière sur l'enquête et à situer les responsabilités.



« On n’a jamais souhaité qu’il ait mort d’homme sous notre magistère. (…) En tant que ministre de la Justice, je n'accorderai aucune protection à ceux qui ne se conforment pas à la loi, qu'ils soient membres du gouvernement ou du ministère de la Justice. (…) Parce qu’on a toujours dénoncé l’impunité lorsqu’ on était dans l’opposition. Tous ce qui ont enfreint les règles, la loi s’appliquera sur eux», a-t-elle martelé.



Concernant l’enquête sur la mort de l’étudiant, Mme Fall a promis de dire toute la vérité. Selon la ministre, toute personne impliquée dans ce drame répondra de ces actes. « Personne au Sénégal ne sera au-dessus de la loi, et la loi sera appliquée dans toute sa rigueur », a-t-elle soutenu.