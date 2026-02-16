Section de Recherches : Abdou Nguer convoqué ce mardi à 15 heures

Abdou Nguer est convoqué ce mardi à 15 heures à la Section de Recherches de la gendarmerie, sur instruction du Procureur de la République. L’annonce a été faite par le chroniqueur lui-même sur les réseaux sociaux.



Selon ses précisions, cette convocation fait suite à sa récente intervention sur la chaîne Dakar 18, au cours de laquelle il s’est exprimé sur le communiqué du Procureur de la République relatif au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba.