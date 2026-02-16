Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Section de Recherches : Abdou Nguer convoqué ce mardi à 15 heures
Abdou Nguer est convoqué ce mardi à 15 heures à la Section de Recherches de la gendarmerie, sur instruction du Procureur de la République. L’annonce a été faite par le chroniqueur lui-même sur les réseaux sociaux.
 
Selon ses précisions, cette convocation fait suite à sa récente intervention sur la chaîne Dakar 18, au cours de laquelle il s’est exprimé sur le communiqué du Procureur de la République relatif au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba.
Moussa Ndongo

Lundi 16 Février 2026 - 17:50


