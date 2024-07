​Décoration du général Kandé par Macron: FRAPP dépose auprès de l’ambassade de France une lettre de protestation

Ce vendredi 5 juillet, le Front pour une Révolution Anti-Impérialiste Populaire et Panafricain (FRAPP) a déposé auprès de l’ambassade de France une lettre pour dénoncer l’impérialisme français et exiger des clarifications sur les points suivants : la décoration d’un général sénégalais, les accusations d’introduction de faux billets au Mali et les manœuvres néocoloniales de la France.« Nous dénonçons le fait que le gouvernement français et l’armée française aient décerné une haute distinction de la Légion d’honneur à un général sénégalais en fonction, dans un contexte où la jeunesse sénégalaise veut récupérer sa souveraineté militaire. Ces actions sont des alertes et des signaux qui nous montrent clairement que la France n’a pas envie de changer de posture et de mentalité par rapport au Sénégal, et nous voulons que cela cesse », a déclaré Souleymane Gueye, membre du secrétariat exécutif national de FRAPP.A travers cet acte, le Front exige également des explications quant aux accusations d’introduction de faux billets au Mali : « On a beaucoup d’informations qui accusent la France de vouloir déstabiliser l’économie malienne, parce que le Mali est dans une tendance de sortir du FCFA avec le Niger et le Burkina Faso. Nous accusons la France de vouloir introduire des faux billets, ce qui pourrait compromettre l’économie malienne ».Le FRAPP est dans cette posture de combattre toute forme de néocolonialisme, et exige encore une fois de plus que la France respecte "pleinement l’indépendance et la dignité des nations africaines, et espère que cette lettre trouvera une réponse appropriée et rapide"