​Démantèlement d'un réseau de faussaires à Wakhinane Nimzatt : six personnes arrêtés et 320 faux billets saisis

La police de Wakhinane Nimzatt, commune de Guédiawaye a démantelé un vaste réseau de faussaires opérant dans la mise en circulation de faux billets de banque. Six membres de cette organisation criminelle ont été interpellés, et 320 faux billets de 10 000 F Cfa ont été saisis.



L'affaire a débuté lorsqu'un individu, identifié comme A. B. Ngom, a tenté d'utiliser un faux billet de 10 000 F Cfa dans une boutique. Après avoir vérifié l'authenticité du billet, le commerçant a immédiatement suspecté une fraude et, avec l'aide d'un collègue, il a immobilisé le suspect avant de le conduire au poste de police. Lors de son interrogatoire, A. B. Ngom a craqué et révélé l'existence d'un réseau plus vaste. Une fouille corporelle a permis de découvrir sur lui neuf autres faux billets de 10 000 F Cfa, rapporte Les Échos.



Les enquêteurs, grâce à la coopération du mis en cause ont organisé une opération pour piéger son fournisseur, M. S. Ce dernier qui se doutait de rien, s'est présenté au lieu de livraison accompagné de son complice S. Mb. Les deux individus ont été arrêtés en possession de 200 000 F Cfa en fausses coupures. Au fil de l'enquête, d'autres membres du réseau, dont M. L., I. B., et J. C. D., ont été arrêtés à leur tour, le dernier étant considéré comme le cerveau du groupe. Toutefois, un de ses complices a réussi à s'échapper avec des faux billets.



Les faussaires ont été présentés devant le tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye et sont poursuivis pour "association de malfaiteurs, détention et mise en circulation de faux billets de banque." Les autorités continuent leurs recherches pour mettre la main sur les autres membres du réseau encore en fuite.