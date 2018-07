​Dernière minute - Fraude au Bac : Les peines sont tombées et varient entre 6 mois et 5 ans

Les verdicts du procès de la Fraude au baccalauréat 2017 sont tombés. Ils varient entre 6 mois et 5 ans de prison.



En effet, le proviseur de Kahone, Djibril Dia, considéré comme le cerveau cette affaire a écopé de la plus lourde peine. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme plus une amende 500 000 F CFA.



Le professeur, Abdoulaye Ndour a été condamné à 2 ans ferme avec une amende 18 millions de dommages et intérêts et la confiscation de ses biens.



Les 32 autres prévenus composés d’élèves et d’étudiants, écopent de peines allant de six (6) mois à deux ans de prison assorties de sursis, excepté Marie Angel Diatta qui a été relaxée.



Ils sont condamnés pour association de malfaiteurs et fraude aux examens et concours.