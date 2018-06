​Diagna Ndiaye cité dans une affaire de fraude fiscale en France

Le nom de Diagna Ndiaye est apparu dans une enquête pour blanchiment de fraude fiscale qui vise l’actrice française Isabelle Adjani suite aux révélations des Panama papers. En effet, l’homme d’affaires sénégalais aurait accordé un prêt de 2 millions d’euros à sa vielle amie.



Selon l’Express : « Isabelle Adjani a dû révéler (face aux policiers) qu’elle avait signé, le 4 février 2013, un contrat de prêt avec Diagna Ndiaye. Ce contrat, réalisé dans un cadre amical et dans un souci de confort financier de Mademoiselle Isabelle Adjani, matérialise un prêt sur dix ans de 2 millions d’euros, sans intérêts, payable au plus tard à l’échéance du 31 décembre 2022. La transaction a été enregistrée par le prêteur au service des impôts des particuliers non-résidents le 1er mars 2013 sous le bordereau 2013/6u ».



Selon le conseil de la star, la somme n’avait pas à être déclarée dans ses revenus : « Dans l’hypothèse où le prêt procure des revenus, ces derniers sont à déclarer. Dans le cas inverse, si le prêt n’alimente pas de revenus proprement dits à remplir. Ce prêt amical ne procure pas de revenus ».



Le déterminé est l’un des enjeux de l’enquête préliminaire et il se pourrait que Diagna Ndiaye soit entendu au moins, comme premier témoin, dans un premier temps.