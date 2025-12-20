Réseau social
Mbour : Nouvelle opération conjointe de sécurisation de grande envergure entre la Police et la Gendarmerie



Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2025, une nouvelle opération conjointe de sécurisation de grande envergure impliquant la Police et la Gendarmerie a été menée à Mbour, en présence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, a annoncé le ministère. 
 
L’opération a débuté par le rond point Ndadjé, jonction entre le contournement et la bretelle de l’autoroute à péage, en passant par Medinatoul Salam puis, Sintiou Mbadane pour finir par Keur Balla.
 
L’inversion de la tendance sécuritaire notée est liée à la détermination des vaillantes forces de défense et de sécurité, femmes et hommes de devoir dont la mission essentielle est de faire appliquer le triptyque : sécurité, salubrité, tranquillité publique.
 
Le ministre a félicité les FDS, les a exhortés à maintenir cette dynamique avant de saluer leur bravoure et leur résilience.
Moussa Ndongo

Samedi 20 Décembre 2025 - 22:05


