​Diffusion de données à caractère personnel : Ibrahima Mbodji, alias le ‘’juge du désert’’ risque la geôle

Ibrahima Mbodji, alias le ‘’juge du désert’’ a été arrêté et déféré au parquet, lundi par la Division spéciale de cybersécurité (Dsc). Le mis en cause connu pour ses lives incendiaires avec des déballages et accusations sur la vie privée de célébrités, a été discrètement cueilli le 9 novembre dernier, vers 2 heures du matin, au restaurant hôtel Boma aux Almadies.



Agé de 39 ans, Ibrahima Mbodji dit ‘’le juge du désert’’ sur Tik-Tok a été présenté au procureur pour ‘’diffamation, injures publiques, diffusion de données à caractère personnel, atteinte à l'honneur et chantage’’. "Même s'il a automatiquement ‘’jeté ses deux téléphones dans la piscine’’ au moment de son arrestation, les policiers ont pu y ‘’extraire des éléments compromettants’’ selon nos confrères du journal Libération.



Qui précise que Ibrahima Mbodji, le ‘’juge du désert’’ est sous le coup de plusieurs plaintes, dont celle d'Aminatal Soaubi alias Aminata Poté. Dans un live, il avait accusé l'ancienne animatrice d'avoir 5 enfants hors mariage allant même juste soutenir que sa mère serait une ivrogne. Suite à des réquisitions, les policiers ont formellement établi qu'Ibrahima Mbodji avait été engagé par la nommée Mame Diarra Bousso Fall basée aux Etats-Unis.



D'ailleurs, après ses live, Mame Diarra Bousso Fall, qui avait un contentieux avec Amina Poté, lui a fait plusieurs transferts via Wave. Interpellé, le ‘’juge du désert’’ reconnu les envois d'argent. Cependant, il a fait croire que Mame Diarra Bousso Fall, qui était contente de ses live, lui aurait envoyé l'argent pour qu'il fasse des œuvres sociales.



Pire, poursuit le journal, « Ibrahima Mbodji avait aussi demandé lors d'un live à ce que Malick Fall, époux d'Amina Poté, le joigne car il détiendrait des informations sur lui en lien avec son passage dans l'armée. Lorsque Malick Fall l'a appelé, le juge du désert lui a demandé la somme de 2000 dollars pour ne pas l'attaquer. Une plainte a aussi été déposée contre Ibrahima Mbodji par Maman Aicha Diallo, la veuve du capitaine du bateau Le Joola. Dans le cadre de cette affaire, au moins 8 Tik-Tokeurs, basés au Sénégal et à l'étranger, sont visés ».