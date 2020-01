​Disparition de pêcheurs en mer: Alioune Ndoye prône le développement de la géolocalisation

Le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime Alioune Ndoye a fait savoir, lundi que la sécurité en mer reste toujours un problème. Il a également annoncé que son département va développer la géolocalisation. Le ministre l’a soutenu, dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les acteurs au Centre national de formation des techniciens des pêches et de l’aquaculture de Thiaroye-sur-mer.



« La sécurité en mer pose toujours problème. C’est triste de constater que des pêcheurs meurent en mer. Nous regrettons ces pertes, mais nous sommes en train de trouver des solutions. Déjà, nous avons lancé le remplacement des pirogues en bois par des pirogues en fibre de verre », a indiqué le ministre.



Poursuivant ces propos, Alioune Ndoye de préciser : « Mais l’étape la plus importante sera de progressivement regrouper des acteurs de pêche en unités semi-industrielles avec des équipements adaptés…Nous sommes en train de développer la géolocalisation pour que quand il y a un drame qu’on puisse savoir la position de la pirogue en danger ».



Concernant la disparition des six (6) pécheurs de Thiaroye-Sur-Mer, Alioune Ndoye annonce que les recherches n’ont pas cessé, même si le rythme a baissé.