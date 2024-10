​Dr Cheikh Tidiane Gadio met en garde et affiche son non appartenance à la coalition Jamm Ak Njariñ

Docteur Cheikh Tidiane Gadio ne veut pas que son nom soit associé à la coalition Jamm Ak Njariñ, d'Amadou Ba. L’Ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2012, par ailleurs ex-ministre d’Etat, a fait une mise au point. M.Gadio dit apprendre avec stupeur ‘’les manipulations éhontées’’ de certains leaders de Jamm ak Njariñ qui annoncent dans leurs meetings de campagne l'appartenance de MPCL/Luy Jot Jotna à leur coalition.



Selon Gadio et Cie, « ils savent très bien que leur parti a dit sa consternation devant les listes fantaisistes et sectaires issues des investitures concoctées par leur leader et sa garde rapprochée ».



"Après son rejet ferme et indigné de ces listes, le MPCL-Luy Jot Jotna s'est immédiatement retiré de la coalition jamm ak njariñ et s'est retiré de toutes les instances et activités de cette coalition", précise le communiqué dont L’As détient copie.



Le MPCL/Luy Jot Jotna a aussi invité tous ses militants et sympathisants à se retirer de « tous les comités électoraux de cette coalition et de rester à l'écoute de la position du Parti sur le vote du 17 novembre 2024 ».



M.Gadio et ses camardes déplorent vivement « ces manipulations politiciennes, immatures et irresponsables ».