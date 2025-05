Fête du Travail : « le Gouvernement répondra avec rigueur et responsabilité aux engagements qu’il a souscrit », Pr Diomaye

À l’occasion de la fête internationale du Travail célébrée ce jeudi 1er mai, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé « l’attachement profond » de son gouvernement au dialogue social ainsi qu’aux valeurs de dignité, de justice et d’équité dans le monde du travail.



Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le chef de l’État a assuré que le gouvernement tiendra ses engagements avec « rigueur et responsabilité ».



« Face aux défis économiques actuels, nous continuerons à promouvoir des réformes ambitieuses pour garantir un travail décent, consolider notre pacte de stabilité sociale et bâtir ensemble le Sénégal souverain, juste et prospère que nous voulons, pour le bien de tous », a-t-il déclaré.