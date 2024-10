​Économie : Elhadj Ibrahima Mbow veut la suppression de la DER

Elhadj Ibrahima Mbow, tête de liste de l’Union citoyenne Bunt bi pour les législatives, pense qu’il faut supprimer la Délégation Générale à l'entrepreneuriat Rapide (DER) et créer une banque qui va régler les problèmes de l’emploi, du secteur informel modernisé. Il s’exprimait, ce dimanche sur iRadio, où il était invité du Jury du dimanche (JDD).



« Je pense que la Der devrait évoluer. J’allais même proposer la suppression de la Der pour mettre en place une banque nationale des Petites ou Moyennes Entreprises (PME) et des très Petites Entreprises TPE. Parce que la Der est une délégation politicienne. À un moment donné, c’était l’ancien régime qui l’avait proposé en disant délégation à l’entrepreneuriat rapide. Déjà, entreprendre et rapide, ça ne va pas ensemble. Que le financement soit rapide, je suis d’accord. Mais l’entreprise elle-même, c’est d’abord un projet, c’est un lancement. Le cycle de vie, c’est le lancement, la croissance, la maturité. Mais à chaque étape du projet d’entreprise, c’est de la réflexion, du travail. Quand on a des difficultés de contrainte par rapport à ces étapes-là, il va falloir qu’on créer une vraie banque avec des experts sur le plan financier, des experts sur l’entreprise, et que nos jeunes, ils partiront à l’étranger sans aucun problème. Pourquoi parce qu’ils vont avoir le visa, le compte bancaire, aller pour les sommets internationaux. C’est ça la dynamique », a fulminé Elhadj Ibrahima Mbow.



Mieux poursuit la tête de liste de l’Union citoyenne Bunt bi : « Cette Der qui passe beaucoup plus de temps à recouvrir des fonds, alors que ce n’est pas tout à fait une banque, ça, ce n’est pas bon. La Der est beaucoup plus dans le recouvrement. Dans la conception de la Der, je pense qu’il faut non seulement la supprimer, mais créer une banque qui va non seulement régler les problèmes de l’emploi du secteur informel modernisé, c’est ça la bonne dynamique. À l’occasion d’une réunion avec le gouvernement, je mettrais l’accent sur la nécessité de supprimer la Der. Pour une vraie banque qui sera utile pour le gouvernement ».



Parlant de la dynamique économique, Elhadj Ibrahima Mbow invite à industrialiser le Sénégal pour renforcer le portefeuille de l’Etat. «… Il ne faut pas tuer les entreprises, surtout les PME. On peut revoir les recettes fiscales. On peut l’élargir, on a besoin de budget, on a besoin de financer les écoles, les hôpitaux, construire des routes. Mais quand on tue les entreprises, parce qu'il y a trop de pression fiscale, on ne va pas de l’avant. Ça aussi, c’est peut-être des points de dialogues. Donc nous attendons du gouvernement une vision claire. Qu’est-ce qu’on fait du Sénégal sur le plan économique, comment va-t-on régler les problèmes sécuritaires, les questions d’emploi, comment régler l’industrialisation, comment réaménager le pays, et ça, Bunt bi a fait des solutions », a-t-il déclaré.



Revenant sur l’aménagement du territoire, le président de Bunt bi soutient que « si le Sénégal loupe le virage de l' économie, si le Sénégal loupe du développement, de l’industrialisation, de la modernisation du secteur primaire, secondaire et tertiaire, on aura encore loupé le train ».